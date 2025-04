EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 14,99 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 14,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 14,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 2.644.403 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 15,54 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,36 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 26.02.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 23,84 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Hot Stocks heute: Trump feilt an Deals - Aktien im Fokus: Henkel und EON

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Defensiv-Star E.ON-Aktie mit Kursrückgang - Jetzt einsteigen?