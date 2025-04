EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,13 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,13 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,10 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.572 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 15,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,36 EUR aus.

Am 26.02.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

