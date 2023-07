EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 11,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 11,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 486.462 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,29 EUR) erklomm das Papier am 09.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,87 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,70 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 33.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.507,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,974 EUR je EON SE-Aktie.

