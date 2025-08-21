EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 15,39 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 15,39 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,29 EUR nach. Bei 15,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 474.342 Stück.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 32,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,56 EUR.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 16,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

