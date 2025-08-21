DAX24.329 -0,1%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.412 -0,5%Nas21.508 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,39 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,35 EUR -0,01 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 15,39 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,29 EUR ab. Bei 15,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 932.142 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 32,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,56 EUR.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingefahren

E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: E.ON

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
13.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.06.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
13.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen