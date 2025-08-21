EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,39 EUR nach.
Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 15,39 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,29 EUR ab. Bei 15,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 932.142 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 32,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,56 EUR.
Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
