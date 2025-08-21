EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 15,30 EUR.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 15,30 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,30 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 200.387 Stück.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,80 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,56 EUR aus.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

