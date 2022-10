EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagvormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 8,19 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 8,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,22 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.500 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 34,69 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 12,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,875 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com