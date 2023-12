EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 17:36 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,30 EUR zu. Bei 12,30 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,25 EUR. Zuletzt wechselten 2.497.126 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,07 Prozent. Am 23.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 26,29 Prozent sinken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,84 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.748,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.883,00 EUR.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

E.ON-Aktie stabil: E.ON-AR entscheidet 2024 über Nachfolge von Vorstandsmitglied Lammers

Energieverbrauch fällt 2023 auf historisches Tief