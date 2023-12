EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,30 EUR.

Um 17:36 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,30 EUR. Bei 12,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.497.126 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,07 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 26,29 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,84 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

