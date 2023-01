EON SE Aktie News: EON SE am Mittag behauptet

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,13 EUR. Bei 10,26 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 10,04 EUR. Bei 10,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.040.663 EON SE-Aktien.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15.047,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

