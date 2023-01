EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die EON SE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 10,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 10,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.309.092 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,80 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 10,77 EUR.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15.047,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von EON SE.

