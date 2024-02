EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,76 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,76 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 603.615 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2023 bei 9,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,510 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,30 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün