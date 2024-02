EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,78 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 11,78 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,76 EUR. Mit einem Wert von 11,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.221 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,96 EUR am 02.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,38 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,30 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2023 aus.

