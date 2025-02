EON SE Aktie News: EON SE zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 12,47 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 12,47 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.693.427 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,87 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 19,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,99 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

