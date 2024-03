EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,56 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,56 EUR. Bei 12,50 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 128.782 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,03 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,510 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,70 EUR.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.067,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für EON SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen