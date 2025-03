EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag stärker

So entwickelt sich EON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 13,32 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 13,32 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.524.161 EON SE-Aktien.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,75 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,551 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,10 EUR.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,44 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag