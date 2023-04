EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,96 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 11,97 EUR zu. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 212.939 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,19 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 1,81 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 64,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.03.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte EON SE am 10.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 15.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,908 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

E.ON-Aktie gibt nach: Tarifeinigung bei E.ON erzielt

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie etwas höher: Gewerkschaften kündigen Warnstreik in Energiebranche an

