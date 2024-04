EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,52 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 12,52 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,54 EUR aus. Mit einem Wert von 12,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.345.377 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,02 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,44 Prozent verringert.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

