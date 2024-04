EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 12,44 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 12,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,43 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 116.467 Aktien.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,02 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 EUR je Aktie belaufen.

