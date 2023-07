EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,50 EUR ab.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 11,50 EUR. Bei 11,44 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.405.643 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit Abgaben von 36,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.543,00 EUR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 29.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,974 EUR in den Büchern stehen haben wird.

