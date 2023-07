EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag gefragt

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 215.809 Stück.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,95 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,24 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent auf 33.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,974 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EON SE abgeworfen