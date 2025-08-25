DAX24.146 -0,5%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Profil
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag nahe Nulllinie

26.08.25 09:25 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von EON SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,43 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 15,43 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,55 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304.457 Stück gehandelt.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 6,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,56 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

