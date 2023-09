EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,53 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 11,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 684.917 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,64 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,83 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,25 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Am 14.11.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe EON SE-Investition eingebracht

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit Zuschlägen