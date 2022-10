EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag seitwärts

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 8,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 8,26 EUR. Bei 8,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 605.766 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,71 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 14,23 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,70 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.338,00 EUR umgesetzt, gegenüber 14.638,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 09.11.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,930 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Vertrag für fünftes schwimmendes LNG-Terminal unterzeichnet

E.ON-Aktie verteuert sich: E.ON und Uniper wollen Energieverbrauch deutlich reduzieren - Uniper-Aktie in Rot

Strompreis zu hoch: Strompreisdeckel kommt noch vor Gaspreisbremse

Bildquellen: E.ON