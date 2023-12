EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag gesucht

26.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 12,30 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:36 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 12,30 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.497.126 EON SE-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2022 bei 9,07 EUR. Mit Abgaben von 26,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,84 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren E.ON-Aktie stabil: E.ON-AR entscheidet 2024 über Nachfolge von Vorstandsmitglied Lammers Energieverbrauch fällt 2023 auf historisches Tief

