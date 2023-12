Fokus auf Aktienkurs

EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag fester

26.12.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 12,30 EUR.

Die Aktie legte um 17:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.497.126 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 9,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,29 Prozent. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,84 EUR. Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.748,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.883,00 EUR. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren E.ON-Aktie stabil: E.ON-AR entscheidet 2024 über Nachfolge von Vorstandsmitglied Lammers Energieverbrauch fällt 2023 auf historisches Tief

