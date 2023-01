EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit roter Tendenz

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 10,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 10,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 700.063 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 38,74 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 10,77 EUR.

Am 09.11.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.748,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.047,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.03.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Belastung durch hohe Gaspreise und Strompreise: E.ON-Chef: Energiekrise nicht vorbei - Haushalte sollen mehr sparen

Rettung durch Verstaatlichung: Die Unternehmensgeschichte des Gasanbieters Uniper

RWE-Aktie profitiert von Analystenlob - Auch E.ON gefragt

