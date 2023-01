EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 10,18 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 10,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.874 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 18,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 39,84 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 09.11.2022 vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.748,00 EUR im Vergleich zu 15.047,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

