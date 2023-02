EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01:24 Uhr 0,5 Prozent auf 10,40 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,48 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 696.593 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,79 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,77 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.748,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,950 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

