EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,78 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,78 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,79 EUR. Bei 11,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.715.440 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 13,30 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte EON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,15 EUR je Aktie.

