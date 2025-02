EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Minusbereich

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 12,18 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 12,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.030.792 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,46 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 16,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,551 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,99 EUR.

Am 14.11.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

