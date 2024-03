EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,78 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,78 EUR. Bei 12,80 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,78 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554.376 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. 1,96 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,39 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,510 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 50,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.067,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

