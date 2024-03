EON SE Aktie News: EON SE legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 12,85 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,89 EUR zu. Mit einem Wert von 12,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.901.898 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 1,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 23,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,510 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 13,70 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 34.067,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester

Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen

EON SE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für EON SE-Aktie