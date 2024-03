EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,79 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.734 EON SE-Aktien.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 22,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,510 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,70 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.067,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Am 13.05.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester

Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen

EON SE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für EON SE-Aktie