EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 597.459 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 8,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,85 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,553 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,24 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

