EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 12,45 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,45 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,47 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.326.423 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Abschläge von 16,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,553 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,24 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

