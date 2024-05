EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,38 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,38 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.438 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 18,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,24 EUR an.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

