EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,41 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 351.302 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,71 Prozent Luft nach oben. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.543,00 EUR ausgewiesen.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,971 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

