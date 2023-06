EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 11,42 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,42 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,44 EUR. Bei 11,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.363 Stück gehandelt.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,67 Prozent. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,22 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,22 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.543,00 EUR im Vergleich zu 29.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,971 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie kaum verändert: E.ON zahlt in Großbritannien Entschädigung wegen mangelhaftem Kundenservice

Strom- und Gaspreise sinken - Verbraucherschützer raten zu Wechsel