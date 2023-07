EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit Kursplus

EON SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,64 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 757.539 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 59,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.543,00 EUR im Vergleich zu 29.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,974 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

