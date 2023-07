Kursentwicklung im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag freundlich

27.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 11,66 EUR zu. Bei 11,70 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.448.515 Stück. Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,40 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 60,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,22 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 33.543,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 29.507,00 EUR umgesetzt. Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,974 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Erste Schätzungen: EON SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images