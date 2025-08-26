EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag freundlich

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 15,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 15,60 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,72 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 544.619 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,09 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

EON SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

