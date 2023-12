EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 12,27 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 12,27 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,23 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.537 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 34,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

E.ON-Aktie stabil: E.ON-AR entscheidet 2024 über Nachfolge von Vorstandsmitglied Lammers

Energieverbrauch fällt 2023 auf historisches Tief