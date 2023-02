EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Um 12:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,44 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 10,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 863.339 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,28 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 43,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 10,86 EUR.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 28.748,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.047,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,964 EUR je Aktie belaufen.

