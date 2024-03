EON SE Aktie News: EON SE am Mittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,85 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,86 EUR. Zuletzt wechselten 791.559 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 13,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 18,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,70 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 50,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.067,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,08 EUR je Aktie.

