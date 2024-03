EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,88 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.758 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 19,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,70 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 50,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.067,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte EON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,08 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

