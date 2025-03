EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 13,82 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 13,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 13,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.909.577 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,93 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 24,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,551 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,10 EUR.

EON SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

