EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 13,67 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,67 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 13,68 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 204.135 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,66 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,10 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,25 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,44 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,84 Mrd. EUR.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

