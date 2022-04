EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag

Das Papier von EON SE legte um 16:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 10,06 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,11 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.528.333 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 19,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,51 EUR am 27.04.2022. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 5,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,35 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 16.03.2022. In Sachen EPS wurden 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,20 EUR je Aktie eingenommen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,884 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

