EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag billiger

Der EON SE-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 07:32 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 9,93 EUR.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2022 (9,55 EUR). Mit einem Kursverlust von 4,02 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,35 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 16.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,884 EUR je Aktie belaufen.

